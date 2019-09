Industrie im Rhein-Kreis Neuss : Strukturwandel: Wirtschaftsstärke der Region erhalten

Rhein-Kreis Der Rhein-Kreis Neuss soll auch zukünftig ein erfolgreicher Wirtschafts- und Industriestandort sein. Um die Rahmenbedingungen zu schaffen, haben Vertreter aus dem Rhein-Kreis an der Strukturwandelkonferenz in Berlin teilgenommen.

Als Region mit zahlreichen Arbeitsplätzen in der energieintensiven Industrie ist das Rheinische Braunkohlerevier besonders von dem Strukturwandel betroffen. Ziel müsse sein, die Arbeitsplätze in der energieintensiven Industrie am Standort zu halten. „Hierzu sind auch dauerhaft wettbewerbsfähige Strompreise für die Industrie notwendig. So kann es gelingen, die Arbeitsplätze und Wertschöpfungsketten der bei uns starken Aluminium-, Chemie- und Ernährungsindustrie zu erhalten und weiterzuentwickeln“, so die Meinung der vier Vertreter aus dem Rhein-Kreis Neuss.