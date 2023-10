Engagement für den Klimaschutz Warum der Rhein-Kreis 600 Bäume verschenkt

Der Rhein-Kreis Neuss verschenkt ab dem 17. Oktober um 9 Uhr 600 Klimabäume an interessierte Bürgerinnen und Bürger. Nachdem das Angebot in den Jahren 2021 und 2022 mit jeweils 500 Bäumen auf große Resonanz stieß, stellt der Kreis in diesem Jahr erneut Klimabäume zur Verfügung. Angeboten werden Obstsorten (Apfel, Birne, Kirsche, Zwetsche, Quitte, Mispel) sowie Vogelbeere und Amberbaum – jeweils so lange der Vorrat reicht. Die Bäume werden in Töpfen geliefert und sind etwa 1,3 bis zwei Meter hoch. Bei der Reservierung kann zwischen vier Abhol-Orten und Terminen im November gewählt werden.