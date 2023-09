Journalistenpreisverleihung im Rhein-Kreis Neuss Rea Garvey wirbt für ehrenamtliches Engagement

„Der Preis hat eine Strahlkraft, die weit über den Kreis hinaus geht“, sagt Juryvorsitzender Wolfram Kons, der auch als Moderator und Gesamtleiter der RTL Charity bekannt ist. Er begrüßte den diesjährigen Ehrengast, den Sänger und Songwriter Rea Garvey (ehemaliger Frontmann der Band Reamonn), der sich selbst ehrenamtlich engagiert. Und so ging es an diesem Abend nicht ums Musizieren, sondern um seine Stiftung „Saving an Angel“, die sich weltweit dafür einsetzt, benachteiligten Kindern zu helfen. In seiner Familie – Garvey ist mit sieben Schwestern aufgewachsen, wie er vergnügt erzählte – hätten ihm seine Eltern vorgelebt, was es heißt, andere zu unterstützen. „Das war für sie immer selbstverständlich. Wenn es dir gut geht, kannst du anderen etwas abgeben“, sagt er. An die Medienvertreter appelliert er, nicht aufzugeben, wenn es darum geht, über gute Taten zu berichten.