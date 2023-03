Kreisverwaltung im Rhein-Kreis Neuss Vereinbarung zum Schutz vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz

Laut einer Studie, die von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes in Auftrag gegeben wurde, ist etwa jede elfte erwerbstätige Person von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz betroffen. Etwa 13 Prozent der Frauen gaben zwischen Juni 2018 und Mai 2019 an, in ihrem beruflichen Umfeld sexuell belästigt worden zu sein. Unter den Männern waren fünf Prozent davon betroffen.