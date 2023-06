Netzwerkveranstaltung Rhein-Kreis ist Partner des „Hackathon“ am Nürburgring

Im Zuge des Hackathons am Nürburgring arbeiten Teams gemeinsam an Lösungen, in deren Mittelpunkt in diesem Jahr die Zielvorgabe „Mit Sensorik & KI unsere Versorgungssicherheit sichern und ausbauen“ steht. Die Corevas gehört zu den Unternehmen, durch das Förderprogramm „INNO-RKN“ unterstützt wurden. Das Unternehmen hat die zunächst für die Notfallkommunikation erschaffene Software „EmergencyeEye“ entwickelt, die längst auch in der Industrie zum Beispiel im Bereich Servicedienstleistung, Kundendienst und Krisenmanagement eingesetzt wird.