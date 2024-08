Angespannte Betreuungslage Kreistags-Kooperation fordert verlässliche Kita

„Der Bedarf an Kita-Plätzen – insbesondere in der U3-Betreuung – ist seit Jahren hoch und wächst kontinuierlich. Der laufende Ausbau der entsprechenden Angebote durch die im Rhein-Kreis Neuss handelnden Träger hat bereits spürbar dazu beigetragen, die bestehenden Angebotslücken zu füllen“, kann Sandra Lohr, CDU-Kreistagsabgeordnete und jugendpolitische Sprecherin ihrer Fraktion berichten und fügt an: „Diesem Ausbau und der engagierten Arbeit der für das Jugendamt des Kreises tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist es zu verdanken, dass es auch in diesem Jahr erneut gelungen ist, für jedes Kind einen Betreuungsplatz in den Kommunen Korschenbroich, Jüchen und Rommerskirchen zu finden.“ Dies sei angesichts der immer noch angespannten Lage keine Selbstverständlichkeit.