THW-Ortsverband Neuss : Neusser helfen bei Sprengung in Bad Münstereifel

Der Juli-Starkregen und die Nacharbeiten sind immer noch in vollem Gange: Das Technische Hilfswerk war in dieser Woche bei der Sprengung eines Brückenteils in Bad Münstereifel im Einsatz. Foto: Technisches Hilfswerk, J. Sperling

Neuss/Bad Münstereifel Das Sturmtief Bernd beschäftigt das Technische Hilfswerk auch weiterhin. Der Ortsverband Neuss ist seit Mitte Juli immer wieder Einsatz, meist mit nur kurzen Pausen. Jetzt erreichte das Team ein Auftrag für eine größere Einsatzstelle.

Der Houverather Bach, zwischen dem Stadtteil Eichen und Houverath in Bad Münstereifel, entwickelte sich während des Starkregens im Juli zu einem reißenden Fluss. Dabei spülte er sieben bis acht Meter Straße an einem Rundbogen-Brückenkörper aus Beton frei, der auch noch etwa 1,50 Meter tief in das Flussbett einsank. Durch die schwierige Lage des im Vergleich doch eher kleineren Brückenbauteils – mitten im Fluss – wurde der Brückenkörper gesprengt. Zunächst wurden Vorkehrungen getroffen, um die ursprüngliche Verkehrsinfrastruktur in dem Stadtteil durch die Stadt Bad Münstereifel wieder herzustellen.