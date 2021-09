Veranstaltungen im Rhein-Kreis Neuss : Tage der Kirchenmusik mit umfangreichem Programm

Rhein-Kreis Chormusik, Orgelkonzerte und Jazz, der in der Kirche erklingt: Im Kreisdekanat des Rhein-Kreises Neuss wird es bald die achten Tage der Kirchenmusik geben.

So wird es am Samstag, 11. September, etwa eine Orgel-Fahrradtour durch den „Sendungsraum“ Grevenbroich und Rommerskirchen geben. Und am Sonntag, 19. September, können Interessierte das Instrument bei einer Orgelführung näher kennenlernen. Um 11 Uhr zeigt Chorleiter Robert Vossen die Seifert-Orgel in St. Cyriakus, Cyriakusstraße 35, in Neuss. Und in der Kirche Christ König können besonders Kinder im Anschluss einer Messfeier mehr über das Instrument erfahren. Um Anmeldung wird gebeten unter www.st-josef-neuss.de. Wie vielfältig eine Orgel sein kann wird außerdem am Sonntag (12. September, 19.30 Uhr) in der Klosterbasilika Knechtsteden erlebbar.