Mitmachen und gewinnen Rhein-Kreis sucht Fotos für den Heimatkalender

Die zwölf Siegeraufnahmen werden sowohl in dem Kalender „Heimatbilder 2025“ als auch in den sozialen Medien des Kreises veröffentlicht. Auf die Gewinner warten jeweils 100 Euro und eine Jahreskarte für Schloss Dyck. Landrat Hans-Jürgen Petrauschke betont: „In unserem Kalender wollen wir Highlights aus den vergangenen 50 Jahren zeigen. Dazu rufen wir alle Bürgerinnen und Bürger auf, in ihrem persönlichen Archiv nach den schönsten fotografischen Eindrücken aus unserem Kreis zu suchen.“ Ganz gleich in welcher der acht Kommunen des Kreises ein Foto in den vergangenen 50 Jahren entstanden ist – Fotobegeisterte und kreative Köpfe können bis zu vier Motive für den Fotowettbewerb einsenden und damit den Wandel des Kreises dokumentieren.