Autobahn A46 im September Staugefahr wegen Arbeiten im Tunnel Wersten und an der Fleher Brücke

Ab Samstag, 2. September, 16 Uhr, bis Montag, 4. September, 5 Uhr, laufen auf der Autobahn A46 Wartungsarbeiten im Tunnelbereich Düsseldorf-Universität/Wersten. Dies ist mit einer Vollsperrung verbunden. In Fahrtrichtung Wuppertal wird der Verkehr ab der Anschlussstelle Düsseldorf-Bilk, -Hafen, -Zentrum und -Benrath abgeleitet. In Fahrtrichtung Heinsberg geschieht dies ab Düsseldorf-Holthausen und -Reisholz. Umleitungen sind eingerichtet. Auch an der Fleher Brücke wird gearbeitet. Daher steht bis Montag, 5 Uhr, zwischen den Anschlussstellen Neuss-Uedesheim und Düsseldorf-Bilk in Fahrtrichtung Wuppertal nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Wegen Arbeiten am Bankett stehen an gleicher Stelle im Anschluss, nämlich von Dienstag, 5. September, 20 Uhr, bis Dienstag, 12. September, 22 Uhr, nur zwei Fahrstreifen zur Verfügung.