Rhein-Kreis Neuss: Startercenter unterstützt Gründer

Rhein-Kreis Insgesamt 29 Angebote umfasst das Angebot des Startercenters NRW im Rhein-Kreis Neuss in der zweiten Jahreshälfte.

Darüber hinaus ist am 12. November die zweite „FuckUp Night“ vorgesehen. Dabei steht das Scheitern (also der „Fuckup“) im Mittelpunkt – und zwar mit einem simplen Ziel: aus Fehlern zu lernen. Wieder aufzustehen. Um mit der nächsten Geschäftsidee erfolgreich am Markt zu bestehen. Denn auch das gehört in der Startup-Szene dazu. Die „FuckUp Night“ ist ein Indiz dafür, dass der Rhein-Kreis die Gründerszene stärker in den Blick nimmt. Sie wird daher wie schon im Vorjahr in eine Themenwoche einbezogen. Am 16. November beginnt der jährliche Gründer- und Unternehmertag im Rhein-Kreis. Das ausführliche Programm und alle Angebote des Startercenters finden sich auf der Internetseite der Wirtschaftsförderung des Rhein-Kreises Neuss unter der Adresse www.wirtschaft-rkn.de.