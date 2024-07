Im Juli werden rund 500 Unternehmen im Rhein-Kreis Neuss befragt Mittelstandsbarometer 2024 fühlt der Wirtschaft den Puls

Schon im vergangenen Jahr zeigte das regionale Geschäftsklima 2023 mit 136 Punkten (minus 14 Punkte) eine Anpassung nach unten, allerdings von höchstem Niveau aus. Die Stärke und Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss war unverkennbar. Doch wie schlagen sich die Herausforderungen des Strukturwandels und die geopolitische Lage in den Ergebnissen in diesem Jahr nieder? Aktuelle Stimmungsumfragen – egal ob in Bund, Land oder Region – sind eher zurückhaltend: Die Industrieumsätze – auch im Rhein-Kreis – sinken, das Bruttoinlandsprodukt wächst nicht, die Zahl der Insolvenzen und Betriebsaufgaben ist ungewöhnlich hoch.