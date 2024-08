Ambulante Palliativversorgung im Rhein-Kreis Neuss Versorgung Schwerstkranker in gewohnter Umgebung

Rasch und ihr Team werden jedoch selten an ihren Schreibtischen sitzen. „Wir werden bis zu acht Patienten pro Tag betreuen”, erzählt sie. Die Patienten sind Erwachsene jeden Alters, die an unheilbaren, fortschreitenden Krankheiten leiden. Die SAPV Rhein-Kreis Neuss versorgt sie in ihrer gewohnten Umgebung. Ziel ist es, ihre Lebensqualität und Selbstbestimmung bis zum letzten Tag zu erhalten und zu fördern. „Viele denken, sie müssten zu uns kommen. Dabei ist unser Konzept, zu den Patienten nach Hause oder in Pflegeeinrichtungen zu fahren“, erklärt Isabel Rasch. Das Team besteht aus qualifizierten Palliativmedizinern, Palliativpflegefachkräften, einer Sozialarbeiterin und Verwaltungskräften. Initiiert wurde die SAPV Neuss von einem Projektteam unter Leitung von Franz-Josef Esser, Stabsstelle Ethik und palliativmedizinische Versorgung.