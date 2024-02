Abgeordneter aus dem Rhein-Kreis SPD entsendet Daniel Rinkert in Rechtsausschuss

„Ich freue mich auf die neue Aufgabe und darauf, die Interessen der SPD-Bundestagsfraktion in diesem spannenden und wichtigen Ausschuss vertreten zu dürfen“, sagt Rinkert. Im Rechtsausschuss wird der Jurist Rinkert – wie auch im Umweltausschuss – vorwiegend als Berichterstatter das Thema der Genehmigungs- und Planungsbeschleunigung betreuen. „Damit wir wirtschaftlich neue Impulse setzen und die Transformation hin zur Klimaneutralität ein Erfolg wird, braucht es dringend schnellere Genehmigungs- und Planungsverfahren“, sagt er. Mehr als 30 Maßnahmen habe die Koalition für das neue Deutschland-Tempo schon umgesetzt. Weitere 100 Maßnahmen, die ewta den Ausbau von Windkraftanlagen, den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft und die Genehmigung von Industrieanlagen zum Ziel habe, werde die Koalition von SPD, FDP und Grünen noch auf den Weg bringen, kündigte er an. „Damit unterstützen wir auch den Strukturwandel im Rheinischen Revier“, sagt Daniel Rinkert. Der Bundestagsabgeordnete rückt im Rechtsausschuss für Kaweh Mansoori nach, der Wirtschaftsminister in Hessen ist. Rinkert betreut damit schon drei Ausschüsse – für Recht, Umwelt und Tourismus.