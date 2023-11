Amt für Umweltschutz im Rhein-Kreis Neuss So wird der Garten tierfreundlich winterfest

Auch Stauden müssten nicht alle zurückgeschnitten werden. Die welken Blätter und Pflanzenreste gehören in einen komplexen Nahrungskreislauf. „Das verrottende Laub gibt viele wichtige Nährstoffe in den Boden zurück“, sagt Willner. Das gelte auch für Beeren und Früchte. „Das, was uns die Natur im Herbst an Beeren und Früchten, Samenständen und Nüssen noch bietet, dient den Wintergästen in unserem Garten als Nahrung und sollte möglichst belassen werden.“ Sowohl Vögel würden nach solchen Futterquellen suchen als auch Eichhörnchen, die im Winter zwar eine Winterruhe halten, dennoch täglich für wenige Stunden auf Nahrungssuche gehen.