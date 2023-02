Ausblick auf die „Check in Days“ Berufsorientierung im Viererpack

Auch 2023 gibt es – wie schon probeweise im vergangenen Jahr – an vier „Check-in-Tagen“ zentrale Präsentationsveranstaltungen in Neuss, Krefeld, Mönchengladbach und Viersen. Das gab IHK-Hauptgeschäftsführer und Schirmherr Jürgen Steinmetz bei der Auftaktveranstaltung zur Kampagne bekannt. Steinmetz stellte dabei einige Neuerungen vor, die den Beteiligten mehr direkte Kontaktmöglichkeiten bieten. Zum Beispiel können die Ausbildungsbetriebe zwischen drei Varianten wählen: Sie können sich an den regionalen „Check in Days“ bei einer der zentralen Veranstaltungen präsentieren, wie bisher die Türen am Unternehmensstandort öffnen oder eine Kombination aus beiden wählen. Da die zentralen Veranstaltungen 2022 viel Anklang fanden, werden sie fest ins Programm aufgenommen. Dort können künftig ohne Umwege Bewerbungen direkt vereinbart werden.