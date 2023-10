Gesundheitskonferenz im Rhein-Kreis Neuss Armut macht krank

Die Moderation der 16. Konferenz für Gesundheit, Pflege und Alter konnte Gregor Küpper nicht übernehmen. Der Kreisgesundheitsdezernent lag mit einem schweren Infekt im Bett. So übernahmen Barbara Albrecht, Leiterin des Kreisgesundheitsamtes, und Jens Bender, Leiter des Kreissozialamtes, die Leitung der Konferenz, zu der sich rund 40 Zuhörer aus verschiedenen Organisationen, Einrichtungen und Kommunen im Kreissitzungssaal des Kreishauses in Grevenbroich eingefunden hatten. Schwerpunkt war der Vortrag über die Gesundheitssituation von Kindern und Jugendlichen im Rhein-Kreis Neuss, den Marion Schröder, Regionaldirektorin Niederrhein der AOK Rheinland/Hamburg, hielt. Und ihre Zahlen hatten es gleich zu Beginn der Konferenz in sich: Auf einen Nenner gebracht kann man vereinfacht sagen: Armut macht krank. Kinder in benachteiligten Familien tragen ein höheres Risiko für gesundheitliche Schädigungen.