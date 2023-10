IHK-Regionalforum im Rhein-Kreis Neuss Neue Mitarbeiter verzweifelt gesucht

Wenn man häufiger an solchen Runden teilnimmt, trifft man teilweise auf dieselben Referenten und ähnliche Konzepte. Aktuell sehr beliebt ist das Einteilen in Generationen. Auf die Babyboomer, die jetzt nach und nach in den Ruhestand gehen, folgt die Generation X mit den Geburtsjahrgängen 1965 bis 1980. Für sie stehe Arbeit noch an erster Stelle, Status und Entlohnung seien wichtig, ebenso Konsum. Für die nachfolgende Generation Y der Jahrgänge 1981 bis 1996 steht die Work-Life-Balance im Mittelpunkt. Technikaffin und teamorientiert gehe es mehr um ihre Selbstverwirklichung. Und bei der Generation Z der Jahrgänge 1997 bis 2012 steht der Beruf sogar an zweiter Stelle. Arbeit und Privatleben werde von den „Weltverbesserern“ strikt getrennt, Persönliches rangiere vor Beruflichem. Das Publikum, selbst vorwiegend Generation X, hinterfragte in der Diskussion, wie sinnvoll dieses Einteilen in Schubläden denn wirklich sei.