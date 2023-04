Behörde im Rhein-Kreis Neuss Wie zukünftige Polizisten „gelockt“ werden

Auch die Polizei muss um Bewerber kämpfen. Die Zeiten, in denen es mehr gab als man benötigte, sind vorbei. Also, wie kann man junge Menschen von dem Beruf des Polizisten/der Polizistin begeistern? „Planspiele“ heißt das Stichwort seit dem vergangenen Jahr. Und so waren am Samstag 17 Bewerberinnen und Bewerber im Alter von 15 bis 20 Jahren im Neusser „Hauptquartier“ der Kreispolizei an der Jülicher Straße gekommen. „Männliche Bewerber und Mädels sind bunt gemischt: Das ist genau die richtige Zielgruppe für uns“, sagt Nicole Rehmann, Polizeihauptkommissarin bei der Kreispolizei Mettmann. Denn bei Bewerbungen kooperieren die Polizeibehörden im Verbund, Neuss arbeitet mit Düsseldorf, Wuppertal und Mettmann zusammen. Die Polizeiausbildung in Nordrhein-Westfalen findet nur für den gehobenen Dienst statt. Voraussetzung ist dafür mindestens die Fachhochschulreife. Als Kommissaranwärter müssen drei Studienjahre absolviert werden. Mit einem Bachelor stehen dann alle Jobs im gehobenen Polizeidienst zur Verfügung: Polizeiführung, Kriminalpolizei, Spurensicherung, Wasserschutzpolizei, Kradfahrer oder Hubschrauberpilot. Für den mittleren Polizeivollzugsdienst bilden andere Länder aus, zum Beispiel Bayern und Baden-Württemberg.