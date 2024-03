Im Rhein-Kreis Neuss werden Signale für Notlagen getestet Was Sie zum Sirenen-Warntag am 14. März wissen müssen

Rhein-Kreis · Im Notfall kommt es auf Minuten, wenn nicht sogar Sekunden an: Sirenen und andere Alarmsignale geben wichtige Hinweise an die Bevölkerung. Am 14. März läuft ein landesweiter Test. So ist der Ablauf im Rhein-Kreis Neuss.

12.03.2024 , 15:57 Uhr

So warnen Sirenen in Gefahrensituationen. Foto: Rhein-Kreis Neuss

Die Notsignale technisch testen und die Bevölkerung mit den verschiedenen Arten der Alarmierung vertraut machen, das ist das Ziel eines erneuten landesweiten „Warntages" am Donnerstag, 14. März. Auch im Rhein-Kreis sollen die Menschen auf die Bedeutung von Signalen in Notlagen wie Unwetter, Chemieunfall oder Stromausfall aufmerksam gemacht werden. Um 11 Uhr werden die Sirenen ausgelöst und die Warnsysteme getestet. „Was bedeutet das Signal und wie muss ich mich jetzt verhalten? Diese Frage darf man sich nicht erst im Ernstfall stellen, denn dann kann es zu spät sein. Deshalb wollen wir mit der Aktion vorsorglich sensibilisieren und informieren", sagt Landrat Hans-Jürgen Petrauschke. Nach Abschluss des Testlaufs wird es eine Entwarnung geben. Der Landrat weist darauf hin, wie wichtig die Teilnahme am Warntag ist. „Um die kommunalen Warnkonzepte erfolgreich umzusetzen, bedarf es eines reibungslosen Zusammenspiels aller Beteiligten. Dabei gilt wie stets im Leben: Das muss geübt werden", sagt Petrauschke. Die Kommunen hätten individuelle Warnkonzepte entwickelt, die auf die örtlichen Bedingungen abgestimmt seien. Durch den Test lasse sich auch kontrollieren, ob die Systeme auf dem aktuellen Stand sind. Ein besonderer Fokus soll in diesem Jahr auf die Nutzung von Internet-Seiten und sozialen Medien der Warnbehörden sowie die direkte Einsprache durch die Leitstellen in die Hörfunkprogramme der Lokalradios, im Rhein-Kreis NE-WS 89.4, gelegt werden. Neu ist in diesem Jahr, dass erstmals neben den Stadtwerbetafeln der Firma Ströer zusätzlich auch die Stadtwerbetafeln der Firma Wall landesweit angesteuert werden können. Beim Warntag wird neben Sirenen, Radiodurchsagen und dem Einsatz der Notfall-Informations- und Nachrichten-App (NINA), die auf jedem Smartphone installiert werden sollte, auch der Mobilfunkdienst „Cell Broadcast" getestet. Dabei handelt es sich um Warnnachrichten, die direkt auf das Handy geschickt werden.

