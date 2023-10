Vom Erstgespräch bis zur Sanierung So findet man den richtigen Energieberater im Rhein-Kreis Neuss

Die Energiewende in Deutschland – mit dem Gebäudeenergiegesetzes (GEG) soll sie nun endlich gelingen. Dabei stehen Energieeffizienz und Energieverbrauch von Immobilien im Vordergrund. Doch mit einer energetischen Sanierung sind oftmals auch viele Fragen verbunden. Denn die Liste an möglichen Maßnahmen ist lang: Von der Erneuerung der Heizung über den Einbau einer Fotovoltaik-Anlage bis hin zur Dämmung der Fassade gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die zur Energieeffizienz beitragen. Aber welche sind für das eigene Haus geeignet? Diese Antworten geben Energieberater. Im Rhein-Kreis Neuss bieten gleich mehrere Experten ihre Dienste an – doch nicht jeder Rat erweist sich als hilfreich.