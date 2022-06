Integrationszentrum des Rhein-Kreises : Schnelle Hilfe für Zugewanderte

Rhein-Kreis Das Kommunale Integrationszentrum berät Eltern und Kinder aus dem Ausland. 784 von 1200 Beratungen entfielen auf ukrainische Schulkinder, die seit Anfang März eingereist sind.

Für geflüchtete und neu zugewanderte Kinder und Jugendliche und ihre Eltern bietet das Kommunale Integrationszentrum (KI) des Rhein-Kreises Neuss eine Seiteneinsteigerberatung an: Ziel ist, die Kinder zur Förderung an eine Schule zu vermitteln.

Kreisdirektor und Sozialdezernent Dirk Brügge berichtete jetzt im Schul- und Bildungsausschuss über das erhöhte Arbeitsaufkommen in diesem Bereich. „Unser Kommunales Integrationszentrum hat allein im laufenden Schuljahr bereits 1200 Beratungen durchgeführt. 784 davon entfielen auf ukrainische Schulkinder, die seit Anfang März eingereist sind“, so Brügge.

Zum Vergleich: Zur Flüchtlingswelle im 2015/2016 waren die Zahlen mit 1304 Beratungen ähnlicht; in den letzten beiden Schuljahren lag die Zahl der Beratungen bei 377 (2020/2021) und 406 (2019/2020). Um der aktuellen Nachfrage gerecht zu werden, bietet das KI nach Terminvereinbarung die Beratung nicht nur im Kreishaus, sondern auch digital an. Darüber hinaus beraten die Mitarbeiter an einzelnen Tagen in den Kommunen. Bei den Terminen erhalten Eltern und Kinder Infos zu Schullaufbahn, Schulformen und Fördermöglichkeiten sowie Unterstützung bei der Suche nach einer wohnortnahen Schule.