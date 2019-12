Silberne Meisterbriefe im Rhein-Kreis Neuss : Handwerkskammer ehrt Zimmerermeister

Neuss Andreas Rex und Thomas Dietz kennen sich seit der Berufsschule. Zusammen machten sie sich vor 25 Jahren selbstständig. Jetzt erhielten sie ihre Silbernen Meisterbriefe.

Andreas Rex und Thomas Dietz kennen sich schon seit der Ausbildung, und zwar durch die gemeinsame Berufsschulzeit. Beide sind 52 Jahre alt, beide bereiteten sich in der Abendschule auf die Meisterprüfung vor. Danach arbeiteten sie zunächst bei ihren bisherigen Betrieben weiter. Dann dauerte es ein bisschen, bis beide sich entschlossen: „Wir machen uns selbstständig.“ Ihren gemeinsamen Betrieb, die ReDi Zimmerei & Holzbau, gründeten sie drei Jahre nach der Meisterprüfung. Gründungsstandort war 1997 der Selikumer Weg. 2017 zog die Firma zum heutigen Standort an der Harbernusstraße im Neusser Stadtteil Helpenstein. „Wir sind zu zweit in der Firma“, berichtet Thomas Dietz. „Wir bauen viele Brücken aus exotischen Hölzern, wir führen viele Restaurierungen durch und bieten alles rund um die klassische Zimmerei an.“