In Dormagen, Neuss und Korschenbroich Sechs weitere Einbrüche im Rhein-Kreis Neuss - an nur einem Tag

Ein weiterer Vorfall ereignete sich in ebenfalls in Dormagen. Eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses wurde am Dienstag in der Zeit von 16.45 bis 21.15 Uhr angegangen. Die ungebetenen Gäste hatten eine Balkontür an dem Haus an der Straße "Am Niederfeld" in Dormagen gewaltsam geöffnet und eine Uhr erbeutet.