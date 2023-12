Vermittlung von Medienkompetenzen Schulen im Rhein-Kreis bilden neue Medienscouts aus

Schulleiter Hannes Mogias lobte die Einsatzbereitschaft der am Projekt beteiligten Lehrkräfte, die den Medienscouts künftig beratend zur Seite stehen und das Angebot an den Schulen überhaupt erst möglich machen. Besonders bedankte er sich bei Xenia Kaistro, der Digitalisierungsbeauftragten der Schule, die für einen reibungslosen Ablauf sorgte sowie bei den Beratungslehrkräften Rosa Ragucci und Stefan Seufert, die nun die erste Generation Medienscouts an der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule betreuen. „Vor ihrem Einsatz habe ich größten Respekt“, sagte Mogias.