Nach vier Tagen S-Bahn-Ausfall im Rhein-Kreis Neuss : S8 und S11 sollen am Montag wieder regulär fahren

Am Montag, 3 Uhr früh, sollen den S-Bahnen 8 und 11 wieder fahren. Foto: Frank Kirschstein

Rhein-Kreis Nach vier Tagen Stillstand sollen die S-Bahnen 8 und 11 im Rhein-Kreis in der Nacht zum Montag wieder anrollen. In den vergangenen Tagen waren die Züge wegen Krankheit und Personalmangel bei der Bahn ausgefallen. Vereinzelte Zugausfälle sind allerdings weiter möglich. Was die Bahn rät.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Montag, 25. Juli, verkehren die S-Bahn-Linien S8 und S11 wieder regulär. Das teilte am Sonntag Nachmittag die Deutsche Bahn mit.

„Sie fahren wieder zu den üblichen Betriebszeiten“, sagte ein Sprecher auf Nachfrage. Das sei ab drei Uhr in der Früh. Aufgrund massiver, kurzfristiger Krankmeldungen in den Leitstellen waren ab Donnerstag nicht nur die S-Bahnen S8 und S11 ausgefallen, sondern auch die Linien S12 und S19.

Lesen Sie auch Zwischen Neuss und Düsseldorf : Ausfälle der S-Bahnen im Rheinland sorgen für Chaos

Busse und Großraumtaxen waren für die Kunden eingesetzt worden. Auf die Schnelle aber nicht ausreichend, was für Frust und Verärgerung sorgte.

Nun soll es also wieder funktionieren, wobei die Bahn zusätzlich darauf aufmerksam macht, dass es aufgrund des weiterhin hohen Krankenstandes auch bei Triebfahrzeugführer vereinzelt noch zu Zugausfällen kommen könnte. Daher bittet sie die Fahrgäste, sich vor Beginn der Fahrt über die Auskunftssysteme zu informieren (bahn.de oder zuginfo.nrw).

(goe)