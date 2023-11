IHK und Creditreform im Rhein-Kreis Neuss Risikobarometer: 2024 mehr Unternehmen mit Zahlungsschwierigkeiten

Im ersten Halbjahr 2023 war mit Blick auf die Wirtschaft in Region und Rhein-Kreis noch vieles gut, ein zarter Aufwärtstrend war spürbar, die Stimmung in den Unternehmen nicht die schlechteste. Inzwischen beurteilen nach Daten der Industrie- und Handelskammer (IHK) in der Region Düsseldorf/Mittlerer Niederrhein nur noch 27,7 Prozent die aktuelle Geschäftslage positiv, 24.4 Prozent der Betriebe melden eine schlechte Lage. Geopolitische Spannungen, anhaltende Inflation mit Kaufkraftverlusten, höhere Zinsen, Arbeitskosten und Energiepreise lassen Unternehmen zudem auch mit Sorgen in die Zukunft schauen. Noch negativer waren diese Werte noch zur Hochzeit der Corona-Krise und Finanzkrise, ausgelöst durch die Pleite der Investmentbank Lehman Brothers vor inzwischen 15 Jahren.