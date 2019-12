Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss : Rheinmetall Automotive liefert für Mobilfunkausbau

Neuss Der zum Rheinmetall Konzern gehörende Automobilzulieferer Rheinmetall Automotive AG erweitert seine Aktivitäten in Richtung auf neue Produktfelder außerhalb der Automobilindustrie.

Das Unternehmen wird die Komponenten aus dem jetzt erteilten Auftrag in deutlich sechsstelliger Stückzahl noch im Jahr 2020 ausliefern. Dieser Erstauftrag erreicht bereits einen Gesamtwert von rund 150 Millionen Euro. Für Rheinmetall Automotive stellt er einen wichtigen Schritt in eine vollkommen neue und vor allem schnell wachsende sowie zukunftsträchtige Industrie dar. Er ist verbunden mit einem hohen Wachstumspotenzial in den kommenden Jahren. Experten gehen davon aus, dass beispielsweise allein in China für ein flächendeckendes 5G Netz eine Anzahl an Sendemasten in zweistelliger Millionenhöhe benötigt wird. Grund für die Auswahl als Lieferant für die Herstellung und Montage der Gehäuse war die Erfahrung des Spezialisten in der Automobilindustrie mit ihren sehr hohen Anforderungen an die Beständigkeit der großen Gussteile in den unterschiedlichsten Temperaturbereichen sowie an ihre generelle Wetterbeständigkeit.