Krankenhäuser im Rhein-Kreis Neuss CDU: Rheinland Klinikum ist nur mit drastischen Veränderungen zu erhalten

Angesichts einer aktuell „dramatischen wirtschaftlichen Entwicklung“ drängt die CDU-Kreistagsfraktion auf drastische Veränderungen im Rheinland Klinikum. Dieter Welsink, CDU-Kreistagsabgeordneter und Vorsitzender des Gesellschafterausschusses Rheinland Klinikum Neuss GmbH, hat nach einer Klausurtagung seiner Fraktion in einem Positionspapier formuliert, was seiner Ansicht nach nötig ist, um den Fortbestand des Rheinland Klinikums und einer medizinischen Versorgung im Rhein-Kreis auf Top-Niveau zu sichern. In der Konsequenz geht es um folgende Kernforderungen: