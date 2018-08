Rhein-Kreis Neuss: Rheincargo übertrifft Planzahlen

Neuss/Köln Logistikdienstleister stellt Halbjahresbilanz für die Bereiche Häfen und Eisenbahn vor. Optimismus, dass der Trend anhält.

Der Logistikdienstleister Rheincargo hat die für das erste Halbjahr 2018 geplanten Umschlagzahlen in den Bereichen Häfen und Eisenbahn übertroffen. Wie das Unternehmen in seiner Halbjahresbilanz mitteilt, wurden an den sieben Hafenstandorten in Neuss, Düsseldorf und Köln in den ersten sechs Monaten dieses Jahres rund 9,4 Millionen Tonnen Fracht wasserseitig umgeschlagen. Das ist ein Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, der bereits auf hohem Niveau lag. „Die Rheincargo konnte hier gegen den Trend im Markt ein Wachstum verzeichnen. Das zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, teilt Geschäftsführer Jan Sönke Eckel mit.

Als besonderer Treiber erwies sich laut Unternehmen das Segment Baustoffe. Dabei wurden von der Rheincargo in den Häfen rund 1,33 Millionen Tonnen umgeschlagen – ein Plus von knapp zwölf Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die positive Entwicklung liege vor allem am wieder spürbar angestiegenen Export in die Niederlande sowie am Bauboom im Rheinland. Durch weitere Investitionen in die Terminal-Infrastrukturen konnte ein Wachstum im Containerbereich von fast 13 Prozent erreicht werden. Dagegen sank durch die Energiewende der Kohle-Umschlag um etwa sieben Prozent.