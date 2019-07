Kooperation zwischen Land und Rhein-Kreis Neuss : Regionales Bildungsnetzwerk startet am 1. August

Neuss Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und NRW-Bildungsministerin Yvonne Gebauer (FDP) haben am Montag in Neuss die Kooperationsvereinbarung zur Schaffung eines „Regionalen Bildungsnetzwerks“ für den Rhein-Kreis unterzeichnet.

Allerdings muss das, was am Montag mit Tinte auf Papier besiegelt wurde, fortan mit Leben gefüllt werden. „Das Regionale Bildungsnetzwerk soll alle Akteure der Bildungslandschaft im Rhein-Kreis Neuss einbinden und einen Beitrag zu einer bestmöglichen Bildung für alle Kinder und Jugendlichen leisten“, erklärt Petrauschke. „Bildung ist der Schlüssel für eine berufliche Ausbildung und ein selbstbestimmtes Leben.“ Das Ziel müsse sein, dass alle jungen Menschen eine Berufsausbildung oder ein Studium abschließen. „Wir wollen niemanden in jungen Jahren bereits an Hartz IV verlieren“, sagt Petrauschke.