Rhein-Kreis profitiert von Radregion Rheinland 1000 weitere Radtour-Kilometer erschlossen

Da geht‘s lang: Der Knotenpunkt 33 an der Stadthalle weist noch keine Ziele in Düsseldorf aus. Doch das System soll auf das dortige Radwegenetz und auch auf den Kreis Mettmann ausgeweitet werden. Für Pendler, Freizeitradler und Radtouristen aus dem Rhein-Kreis werden so fast 1000 zusätzliche Rad-Kilometer neu erschlossen.

Foto: Woitschützke, Andreas (woi)