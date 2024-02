Zahlen für den Rhein-Kreis Neuss Altweiber-Bilanz: Polizei muss zwölfmal ausrücken

Allerdings nutzten auch am Altweiberdonnerstag Einbrecher die Gunst der Stunde, um während der Abwesenheit der Bewohner in Häuser und Wohnungen einzusteigen. In diesem Jahr verzeichnet die Polizei insgesamt vier Einbrüche (2023: drei). In diesem Jahr stellte die Polizei am Faschingsdonnerstag drei Personen fest, die sich trotz Alkoholkonsums ans Steuer gesetzt hatten und unter Alkoholeinfluss weitere Verkehrsdelikte begingen. Insgesamt machten die eingesetzten Kräfte wieder viele Fahrzeugkontrollen. Herausragende Vorfälle verzeichnet die Polizei im Rhein-Kreis Neuss aber nicht. Zudem verzeichnete die Behörde keine verletzen Beamtinnen und Beamten, wie auch im Jahr 2023.