Gebiet im Rhein-Kreis Neuss Proteste der Landwirte – Polizei rechnet mit Verkehrsbeeinträchtigungen

Insbesondere an folgenden Stellen erwartet die Polizei Verkehrsbeeinträchtigungen: In Dormagen treffen sich die Teilnehmer am Schützenplatz mit Fahrtrichtung Neuss über Bundesstraße 9, von Meerbusch aus geht es Richtung Strümp und Rheingemeinden und in Neuss wird sich am Grefrather Weg getroffen, von dort aus geht es über die Bundesstraße 9 nach Köln.