Tat im Rhein-Kreis verübt Polizei fahndet nach flüchtigem Räuber

Die Polizei fahndet nach einem flüchtigen Mann, der einst wegen einer im Rhein-Kreis Neuss verübten räuberischen Erpressung verurteilt wurde. Bereits am 27. Dezember 2022 – so geht es aus einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung hervor – entwich Omar El Jerbi während eines begleiteten Ausgangs. Er war in der LVR-Klinik Langenfeld untergebracht. Seit dem 2. Januar dieses Jahres wird der 23-Jährige per Vollstreckungshaftbefehl gesucht.