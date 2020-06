Tierische Hilfe in Neuss : Polizei baut ausgebüxtem Vogel Ersatz-Nest im Schießkeller

Der kleine Vogel macht es sich am Schießkeller gemütlich. Foto: Kreispolizei Neuss/Screenshot: Facebook-Video

Neuss Ein kleiner Piepmatz hat es sich am Schießkeller an der Jülicher Landstraße gemütlich gemacht. Die Polizei hat dem Vogel kurzerhand ein neues Zuhause gebaut, in dem es von seiner Mutter weiterhin versorgt werden kann.

Wenn man unter normalen Umständen zu der Polizei „Ihr habt einen Vogel“ sagt, dann wird man wohl zur Kasse gebeten. Doch im Rhein-Kreis Neuss ist das aktuell anders. Denn dort werden die Polizisten auf dem Weg zum Schießkeller an der Jülicher Landstraße von einem außergewöhnlichen Gast begrüßt. Die Einsatztrainer hatten vor einigen Tagen bemerkt, dass ein kleiner Vogel am Treppenabgang saß. In einem Loch in der Wand hat es sich die Familie gemütlich gemacht.

Der Piepmatz wurde behutsam von den Beamten wieder in den Unterschlupf gesetzt, doch am darauffolgenden Tag saß das Vögelchen wieder in dem Abgang zum Schießkeller. Die Einsatztrainer bauten dem gefiederten Besucher kurzerhand ein Ersatz-Nest aus einem Karton, in dem es ihm offenbar auch gut gefällt.

Die Polizei baute dem Piepmatz ein neues „Zuhause“. Foto: Kreispolizei Neuss/Screenshot: Facebook-Video

Der Nachwuchs ist wohlauf und wird stetig mit Leckereien von der Mutter versorgt. Bis der kleine Piepmatz flügge wird, genießt er jetzt ganz speziellen „Polizeischutz“, wobei das regelmäßige Einsatztraining nach Angaben der Polizei in keiner Weise dadurch eingeschränkt ist.

Die Einsatztrainer beobachteten jetzt sogar mit Stolz erste Flugversuche des kleinen Piepmatz. Zunächst noch ungelenk, wird das Vögelchen wahrscheinlich schon bald die Reise in die große weite Welt antreten.

(jasi)