Katastrophenschutz im Rhein-Kreis Neuss Politik drängt auf Neubau für Kreisleitstelle

Die Kreisleitstelle am Hammfelddamm ist in Sachen nicht-polizeilicher Gefahrenabwehr das Herzstück des Rhein-Kreises, stellt aber aktuell auch die größte Schwachstelle dar. Zu diesem Ergebnis kommt das Viersener Gutachterbüro „LÜLF+“ im Zuge einer Risikoanalyse, die jetzt dem Ausschuss des Kreises für Rettungswesen, Feuer- und Katastrophenschutz vorgestellt wurde. Der reagierte erschrocken („Das Befürchtete ist eingetreten“, sagte Herbert Palmen, SPD) und konsequent. Denn er schob umgehend nicht weniger als einen Neubau an.