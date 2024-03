Bildungsinstitut für Gesundheitsberufe im Rhein-Kreis Neuss Pflege-Ausbildung statt Vorruhestand

Dafür hat sich auch Claudia Müller entschieden. Sie war seit 2012 in Vollzeit als Servicekraft im Lukaskrankenhaus (Rheinland Klinikum) beschäftigt, wo bereits ihre Mutter als Krankenschwester gearbeitet hat. „Themen wie Gesundheit, Ernährung, Körper haben mich immer schon interessiert. Darum weiß ich eigentlich gar nicht, warum ich damals nicht direkt eine Ausbildung in der Pflege gemacht habe“, sagt die Mutter von drei erwachsenen Kindern, die im Reformhaus lernte und zunächst mit Geringverdiener-Jobs zum Familieneinkommen beitrug. „Die Arbeit als Servicekraft im ‚Lukas‘ hat mir viel Spaß gemacht, weil ich viel mit den Patienten zu tun hatte“, sagt die wissbegierige Jüchenerin, die sich für die menschliche Anatomie begeistert. Seit Oktober lernte sie Seite an Seite mit sehr viel jüngeren Menschen, die sie sogar zur Klassensprecherin gewählt haben – und fühlt sich wohl dabei. Die Mitschüler begegnen sich auf Augenhöhe. „Im Grunde ist es wie in einer guten Familie, in der mehrere Generationen zusammen sind“, hat Sabina Slaughter beobachtet: Die Älteren sorgen für eine ruhige Atmosphäre im Unterricht, die Jüngeren bringen Dynamik und Offenheit mit. „Sie sind weniger festgefahren, machen sich nicht so viel Stress, sind einfach chilliger“, fasst Silke Welling zusammen, was sie von der jüngeren Generation lernen kann.