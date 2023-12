Weihnachten im Rhein-Kreis Neuss 2023 „Im Kind in der Krippe wird Gott einer von uns“

Während ich meinen Gedanken an die verschiedensten Krippenformen nachhänge – das wird Ihnen sicher auch so oder in einem anderen stillen Moment ergehen –, denke ich an die vor uns liegenden Tage. Für die meisten voller Festlichkeit, manchmal genau so unfassbar schön wie das Festgeheimnis selbst. Und der Blick geht über diese Tage hinaus in die Zeit danach: Irgendwann ist der Festglanz verblasst, die Gäste sind gegangen, die Geschenke ausgepackt und in den alltäglichen Gebrauch übergegangen, die Dekorationen wieder in den Kartons verstaut. Was, das frage ich mich fast jedes Jahr wieder, wird eigentlich vom Glanz und der Fröhlichkeit dieser Tage bleiben? Und auch wenn es viele Menschen in der Welt wie auch in unserem Land gibt, die aus den unterschiedlichsten Gründen keinen Anteil am Glanz des Festes haben, was bleibt für sie vom (Er-)Leben dieser Tage?