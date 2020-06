Paul J.J. Welfens aus Neuss : Wirtschaftswissenschaftler sieht die EU in Gefahr

Neuss Der in Neuss lebende Wirtschaftswissenschaftler Paul J. J. Welfens warnt im Zuge des „Corona-Doppelschocks“ – gemeint sind die medizinischen und ökonomischen Herausforderungen – vor einer zweiten Eurokrise. Um diese zu vermeiden, fehle der EU bislang ein zukunftsfähiges Konzept. Das müsse sich dringend ändern.

Eine „Eurokrise 2“ bezeichnet der Professor, der an der Bergischen Universität in Wuppertal lehrt und das Europäische Institut für internationale Wirtschaftsbeziehungen (EIIW) leitet, als „Mega-Risiko“ für die deutsche Konjunktur. Die Corona-Folgen für die Wirtschaft seien bereits jetzt massiv, die Arbeitslosigkeit und Produktionsprobleme würden in Deutschland und der EU bis 2021 ansteigen. Eine Normalisierung sei dann aber keineswegs sicher. Man könne „skeptisch sein, da es ernste Probleme in den USA und wohl auch in der Eurozone gibt, die den Aufschwung im Wahljahr 2021 erschweren werden“.

Paul J. J. Welfens lebt in Neuss und lehrt in Wuppertal. Foto: Ludger Baten

Die Corona-Weltrezession 2020 bezeichnet Welfens als die erste internationale Wirtschaftskrise nach 1945, in der die USA nicht als Führungsmacht auftreten. Präsident Trump wolle und könne diese Rolle vermutlich auch gar nicht wahrnehmen. Einerseits trete er gegen Multilateralismus ein und habe durch seine Polarisierungspolitik das Land tief gespalten. Zudem gebe es in den USA nicht nur eine massive Rezession in 2020 bei stark steigender Arbeitslosenquote. „Vielmehr steigt unter Trump die staatliche Defizitquote von schon im Konjunkturaufschwung 2018/19 sonderbar hohen vier Prozent auf etwa 17 Prozent in 2020, was auf einen Anstieg der Schuldenquote bis 2025 auf fast 150 Prozent hinausläuft.“

Angesichts der US-Führungsschwäche müsse die EU Stärke zeigen – und hat laut Welfens kein zukunftsfähiges Konzept zur Vermeidung einer zweiten Eurokrise. In Italien zum Beispiel werde die Schuldenquote derart ansteigen, dass der Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten verloren zu gehen drohe. Der bisherige EU-Rettungsplan sei „schief“, Welfens plädiert für die Schaffung von teilbesicherten Joint Eurobonds (JEBs). „Im Falle einer Eurokrise 2 hätte man in Deutschland mindestens zwei Prozent weiteren Einkommensrückgang und im Übrigen könnte in Italien ein Italexit-Referendum angeschoben werden“, meint Welfens. „Da droht der EU 2020/21 der Anfang vom Ende.“ Dabei hat Deutschland in der zweiten Jahreshälfte 2020 die EU-Ratspräsidentschaft.

(NGZ)