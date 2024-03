Ziele im Rhein-Kreis Neuss Österliche Ausflugstipps für die ganze Familie

Spielplatz Bei schönem Wetter lässt sich der Spaziergang gut mit einem Spielplatzbesuch verbinden: Zum Beispiel, wenn man den Spielplatz am Rheinpark am Obertorweg ansteuert. Da wäre etwa der Teletubbie-Spielplatz in Neuss-Allerheiligen: Mehrere kleine Pfahlhäuser laden zum Klettern und Spielen ein, zusammen bilden sie ein Dorf, das inmitten der hügeligen Landschaft so manchen an das Land der Teletubbies erinnern mag, auch für große Kinder gibt es einen Kletterturm. Viel Platz bietet auch der Spielplatz am Eselspfad im Stadionviertel.