Der Rhein-Kreis Neuss von oben Das sind die schönsten öffentlichen Aussichtspunkte

Für diesen Ausblick muss man keine Treppen steigen. Stattdesssen geht es über einen 14 Meter langen Gitterrost-Steg zu einer schwebenden Plattform. Wer dort steht, kann seinen Blick über die Tagebaugrube bei Jackerath schweifen lassen: In den Weiten des Tagebaus sind verschiedene Erdschichten in Braun- und Grautönen zu sehen, und auch Bagger und Förderbänder lassen sich in der Ferne ausmachen. Am Grubenrand geben Schautafeln Auskunft über technische Details, Geräte und Daten. Der Besuch des sogenannten „Skywalks“ ist kostenlos, er ist täglich geöffnet und kann am besten über die A44 angefahren werden. Am Autobahndreieck Jackerarth die Ausfahrt Jackerath nehmen, im Kreisverkehr die dritte Ausfahrt, nächste Kreuzung links, dann circa noch einen Kilometer fahren. Eine genaue Adresse gibt es nicht, der Aussichtspunkt ist jedoch bei Google Maps hinterlegt und lässt sich auch unter den Zielkoordinaten E 6.462849° • N 51.045424° finden.