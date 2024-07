Fast-Food-Boom im Rhein-Kreis Neuss Mehr Lohn in der System-Gastronomie gefordert

„Ein ‚Big Mac‘-Menü kostet schon knapp zwölf Euro. Wer also fürs Pizzabacken, Burgerbraten oder Geschirrabräumen in der Systemgastronomie an der untersten Lohnkante verdient, müsste fast eine Arbeitsstunde investieren, um selbst überhaupt satt zu werden, wenn er mal zu McDonald’s geht“, so Claudia Hempel.