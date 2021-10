Digitalisierung im Rhein-Kreis Neuss : Interaktive Tafeln für das Berufsbildungszentrum

Neuss Aus aktuellem Anlass tagte der Schul- und Bildungsausschuss des Rhein-Kreises Neuss im Berufsbildungszentrum an der Weingartstrasse. Das Berufskolleg für Wirtschaft und Informatik ist vor kurzem mit 75 interaktiven Tafeln für alle Klassenräume ausgestattet worden.

Studiendirektor Wilhelm Drossart stellte den Ausschussmitgliedern sodann das SAMR-Modell zur Integration von Lerntechnologien in den Schulunterricht vor. In vier Stufen verdeutlicht es, inwieweit digitale Medien den Lehr- und Lernprozess im Unterricht bereichern. Schulleiter Dieter Bullmann lud dazu ein, in kleinen Gruppen in den Klassenräumen die digitale Tafel kennen zu lernen: „Sie werden erfahren, wie wir arbeiten, und es wird Ihr Interesse finden.“ In die Netzwerktechnik hat Studiendirektor Christopher Drews, Lehrer für Betriebs- und Volkswirtschaft, das Kollegium erfolgreich eingeführt.