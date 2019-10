Kaarster und seine Freundin starben : Mutmaßlicher Todesraser aus Stuttgart hat „verschwommene Erinnerungen“

Rhein-Kreis/Stuttgart Im Mordprozess um einen tödlichen Autounfall in Stuttgart hat der Angeklagte am Dienstag erstmals sein Schweigen gebrochen und die Verantwortung für den Unfall übernommen.

Im Prozess um den mutmaßlichen Todesraser von Stuttgart, dem vorgeworfen wird, für den Tod von Riccaro K. aus Kaarst (25) und seiner Freundin (22) verantwortlich zu sein, hat es am Dienstag eine erste Erklärung des Angeklagten gegeben. Diese ließ er von seinem Verteidiger verlesen. Wie die „Stuttgarter Nachrichten“ aus dem Gerichtssaal berichteten, habe der Angeklagte nach eigenen Angaben dem Drang nicht widerstehen können, aufs Gaspedal des 550 PS starken Jaguar zu drücken. „Wenn ich heute die Videos der Fahrt sehe, schäme ich mich und bereue sehr, dass ich das Auto überhaupt ausgeliehen habe“, wird der wegen Mordes angeklagte 20-Jährige zitiert. „Wegen mir sind zwei Menschen gestorben, es gibt nichts zu beschönigen. Ich weiß auch, dass es viel zu einfach ist, einfach nur zu sagen, dass es mir leid tut.“

Nach dem Unfall habe er bemerkt, dass es eine Kollision mit einem anderen Auto gegeben habe. An den tödlichen Unfall könne er sich nur noch verschwommen erinnern. Am Nachmittag wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Die Vorsitzende Richterin begründete das damit, dass der Angeklagte Angaben zu seinen Lebensumständen machen werde, aber nicht zum Tatvorwurf.

Seit dem 11. September muss sich der Azubi vor der Jugendstrafkammer in Stuttgart wegen zweifachen Mordes verantworten. Bei seiner Fahrt mit dem gemieteten Jaguar kurz vor Mitternacht verlor er mit 168 Stundenkilometern in der Stuttgarter City die Kontrolle über das Auto und knallte in den Kleinwagen von Riccardo. Für die beiden Insassen kam jede Hilfe zu spät.