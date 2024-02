Angebote im Rhein-Kreis Neuss Museen im Rhein-Kreis sollen mehrsprachig werden

Mehrsprachigkeit ist bei anderen Kultureinrichtungen schon länger ein Thema. Auf Schloss Dyck können Führungen in Deutsch, Englisch und Niederländisch gebucht werden – auch die Website lässt sich auf Englisch umstellen. Ebenso ist es bei der Museumsinsel Hombroich und bei der Langen Foundation. Auch dort werden Führungen in Deutsch, Englisch, Niederländisch und Französisch angeboten. Die Museumsinsel hat kürzlich auch ein Begleitheft auf Englisch herausgebracht. Und das Clemens-Sels-Museum in Neuss arbeitet nicht nur mit einer übersetzten Website, es bietet auch den Audioguide in deutscher, englischer und leichter Sprache an. Die Wandtexte und die Beschilderung sind auf Deutsch und auf Englisch. Führungen können dort auf Deutsch, Englisch, Italienisch sowie in Leichter Sprache gebucht werden – und auf Anfrage auch auf Französisch. Darüber hinaus gibt es einige Ausstellungskataloge in englischer Sprache. Die Angebote sind über einen QR-Code abrufbar. Und im Neusser Stadtarchiv gibt es nicht nur eine englische Beratung im Lesesaal, auch die Texttafeln zum Projekt „Neuss Historisch“ können auf Deutsch, Englisch, Platt und in Leichter Sprache gelesen werden. Derweil wirbt die Volkshochschule mit zielgruppenspezifischen, mehrsprachigen Flyern für ihre Angebote.