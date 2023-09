Umfrage Mittelstandsbarometer 2023 im Rhein-Kreis Neuss Hohe Energiepreise sind für Unternehmen ein „echter Risikofaktor“

Auch Dominikus Penners, Chef der Sparkasse Neuss, nutzt die Präsentation des Mittelstandsbarometers für einen Appell an Bund und Land: „Die Unternehmen brauchen eine verlässliche Basis für Investitionen, die in die Zukunft gerichtet sind.“ Derzeit, da deckten sich Erfahrungen der Sparkasse und die Umfrage, werde zwar viel investiert, jedoch vor allem in Technik, die helfen soll, teure Energie zu sparen, sowie in Digitalisierung und Automatisierung, um fehlende Fachkräfte auszugleichen. Investitionen in Innovation seien die Ausnahme. Ein Grund, so Penners: viele unbeantwortete Fragen zu einer sicheren Energieversorgung in der Zukunft.