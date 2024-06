ÖPNV im Rhein-Kreis Millionen-Streit wegen Rheinbahn-Forderung

Im Millionen-Poker um die Verrechnung von Verkehrsleistungen haben sich die Rhein-Bahn und ihre kommunalen Auftraggeber festgefahren. Nach mehreren erfolglosen Einigungsversuchen hat das Düsseldorfer Unternehmen deshalb den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) mit der Bitte eingeschaltet, ein Schlichtungsverfahren in Gang zu setzen. Der VRR sei erst in ganz wenigen Fällen so in Anspruch genommen worden, betont Verbandssprecher Dino Niemann, und immer sei es gelungen, einen Kompromiss zu finden. Ob das auch diesmal klappt, scheint ungewiss, hört man Landrat Hans-Jürgen Petrauschke als Verhandlungsführer auf kommunaler Seite reden. Der sagt klipp und klar: „Wir zahlen nicht, was die gerne hätten.“