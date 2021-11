Aktion im Rhein-Kreis Neuss : Zehn Menschen zeigen ihr Gesicht im Einsatz für die Demokratie

Kreisdirektor Dirk Brügge mit den Ausrichtern der Demokratie-Konferenz. Foto: Rhein-Kreis/S. Büntig

Rhein-Kreis Gegen Hass und für Demokratie – dazu ruft der Rhein-Kreis auch mit einer Plakat-Aktion auf. Zehn Frauen und Männer und ihr persönliches Statement.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anneli Goebels

„Diversität zulassen. Denn Demokratie bedeutet, Teil der Gesellschaft zu sein, ohne diskriminiert zu werden“, sagt Omeed Haydar Edo. Der 28 Jahre alte Nordiraker, der seit 2016 im Rhein-Kreis lebt und beim Jugendmirgrationsdienst in Dormagen arbeitet, ist einer von zehn, der sich für die Kampagne mit dem Slogan „Ich bin #demokratierelevant und was tust Du dafür?“ hat ablichten lassen und nun im Rhein-Kreis auf großflächigen Plakaten zu sehen ist. Er findet es wichtig, mitzureden, und möchte andere Migranten motivieren, sich auch mit Politik zu beschäftigen. „Natürlich ist es wichtig, in einem fremden Land erst einmal die Sprache zu lernen“, betont er. Das sei Voraussetzung für alles Weitere. Doch wichtig sei es auch, dass sich die Diversität der Menschen, die in einem Land leben, auch in der Politik widerspiegele.

Anna Rajavi. Foto: Rhein-Kreis Neuss

Im Rhein-Kreis Neuss waren und sind diese Plakate in Neuss, Meerbusch, Dormagen und Grevenbroich an Bushaltestellen, Citydisplays und Großflächen zu sehen und wurden auch in den sozialen Medien veröffentlicht. Kreisdirektor Dirk Brügge hatte die Kampagne zusammen mit Geschäftsführer Hermann Meyersick und Niederlassungsleiter Paul Lässig von der Ströer Deutsche Städte Medien GmbH vorgestellt. Die stellte die städtischen Plakatflächen zum Selbstkostenpreis zur Verfügung. „Ich bin froh, dass wir diese Kampagne im Rhein-Kreis Neuss umsetzen können und sich so viele engagierte Menschen bereit erklärt haben, dabei mitzumachen. Wir wollen darauf hinweisen, dass alle Menschen demokratierelevant sind und dass es wichtig ist, sich für demokratische Werte einzusetzen“, erklärte Brügge.

Mirac Göl. Foto: Rhein-Kreis Neuss

Info Plakate an Bushaltestellen Was Mit der Aktion beteiligt sich der Kreis an einer Initiative von Partnerschaften für Demokratie aus Nordrhein-Westfalen, Bayern, Berlin, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Thüringen. Die Kampagne findet im Rahmen des Bundesförderprojektes „Demokratie leben!“ statt. Wo Die Plakate sind an Bushaltestellen, Citydisplays und Großflächen zu sehen.

Für die 19 Jahre alte Anna Rajavi muss Demokratie die freie Entfaltung der Persönlichkeit fördern. Für die Jugendsprecherin des Vereins „Interkulturelle Projekthelden“ ist es wichtig, sich für Demokratie zu engagieren. Von vielen sei sie mittlerweile auf das Plakat angesprochen worden. „So kommt man ins Gespräch, und ich versuche, anderen jungen Menschen klar zu machen, wie wichtig es ist, in einer Demokratie zu leben“, betont sie. „Wenn jeder nur etwas dazu beiträgt und sich für die Demokratie einsetzt, dann haben Rassismus und Hass keinen Platz in dieser Welt“, ist sie überzeugt. Deutschland sei multikulturell, alle Menschen sollten ihrer Meinung nach dort willkommen sein.

Omeed Haydar Edo. Foto: Rhein-Kreis Neuss