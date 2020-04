Corona-Virus in Neuss : Warnungen ignoriert

Corona-Virus in Neuss

Neuss Wir haben fünf Fakten zur Ausbreitung des Coronavirus in Österreich und dem Rhein-Kreis Neuss gesammelt.

1. Ursprung Schon am 5. März erreichte die österreichischen Behörden eine Meldung aus Island. 15 Menschen seien positiv auf das Coronavirus getestet worden. Island erklärt Ischgl daraufhin zum Risikogebiet. Fatale Entscheidung: In dem Skigebieten wird in den Tagen darauf weiter gefeiert, weil die Tiroler Behörden zunächst annehmen, dass es im Flugzeug und nicht im Land zur Ansteckung kam.